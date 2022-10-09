Manisa haberleri: Manisa'daki anlamlı turnuvada şampiyon Galatasaray oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa haberleri: Manisa'daki anlamlı turnuvada şampiyon Galatasaray oldu

09.10.2022 20:47
Manisa haberleri: Manisa'daki anlamlı turnuvada şampiyon Galatasaray oldu

Manisa spor haberi | Manisa'nın Salihli ilçesinde SMA hastası 2.5 yaşındaki Duru Sağlık için Sultanlar Ligi ekiplerinden SigortaShop Spor Kulübü öncülüğünde düzenlenen Sardes Kupası Voleybol Turnuvası'nda şampiyon Galatasaray oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde SMA hastası 2.5 yaşındaki Duru Sağlık için Sultanlar Ligi ekiplerinden SigortaShop Spor Kulübü öncülüğünde düzenlenen Sardes Kupası Voleybol Turnuvası'nda şampiyon Galatasaray oldu.

Salihli Belediyesi'nin katkılarıyla Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen, tüm geliri Duru'nun tedavi giderlerine destek olmak için kullanılacak olan 3 gün devam eden turnuvaya SigortaShop Spor Kulübü'nün yanı sıra Galatasaray, Çukurova Belediye Adana Demirspor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor katıldı. Turnuvada rakiplerini yenen Galatasaray turnuvanın şampiyonu oldu. Aydın Büyükşehir Belediyespor'un 2., SigortaShop Spor Kulübü'nün de 3.olduğu turnuvada Galatasaray'ın kupasını ise Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam takdim etti.

Kaymakam Sağlam ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ayrıca turnuvaya katılan takımlara yeşil-beyaz forma hediye etti. - MANİSA

YORUMLAR
500
Yer bilimcilerin uğrak noktası: 'Yanık Ülke' Yer bilimcilerin uğrak noktası: 'Yanık Ülke' Manisa gündem haberleri | Salihli'de 400 litre sahte içki ele geçirildi Manisa gündem haberleri | Salihli'de 400 litre sahte içki ele geçirildi
Kaynak: İHA

Galatasaray, Salihli, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa haberleri: Manisa'daki anlamlı turnuvada şampiyon Galatasaray oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:43 Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı
00:11 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
23:29 Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi
23:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çok iyi pas attı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Ne pastan, ne golden haberi yok
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 01:11:18. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa haberleri: Manisa'daki anlamlı turnuvada şampiyon Galatasaray oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement