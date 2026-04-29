Manisa\'nın potadaki tek kadın takımı yarı finalde

29.04.2026 13:50  Güncelleme: 13:51
Manisa'nın tek kadın basketbol temsilcisi Turgutlu Belediyespor, Yalova VIP'i deplasmanda uzatmalar sonunda 68-72 mağlup ederek Play-Off çeyrek final serisinde durumu 2-0'a getirdi ve adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Play-Off heyecanı tüm temposuyla sürerken, Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı yarı final biletini aldı. Çeyrek final serisinin ikinci maçında deplasmanda Yalova VIP ile karşı karşıya gelen Manisa'nın tek kadın basketbol temsilcisi, nefes kesen mücadelede rakibini uzatmalar sonunda 68-72 mağlup ederek seriyi 2-0 tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmaya istediği başlangıcı yapamayan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, ilk çeyrekte rakibinin baskılı oyununa karşı skor üretmekte zorlandı. İlk periyotta 13-4 geriye düşen kırmızı siyahlılar, ilerleyen dakikalarda savunmadaki direncini artırarak oyuna ortak oldu. Özellikle ikinci çeyrekten itibaren hücumda ritmini bulan Manisa temsilcisi, farkın açılmasına izin vermedi. Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da büyük bir çekişme ortaya koyarken kritik anlarda sorumluluk alan oyuncularıyla oyunun içinde kalmayı başaran Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, son bölümdeki etkili savunmasıyla rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Normal süresi büyük heyecana sahne olan karşılaşma uzatma bölümüne taşındı. Uzatma dakikalarında tecrübesini ve oyun disiplinini ortaya koyan Manisa temsilcisi, kritik anlarda bulduğu sayılarla üstünlüğü ele geçirdi. Bitime dakikalar kala gelen sayılarla kontrolü tamamen eline alan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, parkeden 68-72 galibiyetle ayrılarak Play-Off yarı finaline yükselmenin sevincini yaşadı. Mıkayla Cowlıng 18 sayı, 11 ribaund, Ronahi Zilan Kıran 13 sayı, 3 ribaund, Kennedı Macı Jackson 12 sayı, 14 ribaund ile takımı yarı finale yükselten oyuncular oldu.

Karşılaşmayı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın eşi Sabriye Akın, Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ve eşi Semra Maliz, Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Emrah Kanık ve Turgutlu Belediyesi meclis üyeleri takip ederek oyunculara ve teknik ekibi yalnız bırakmadı. Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Play-Off'un yarı finalinde Fenerbahçe Gelişim ile karşılaşacak. Her iki takımın final biletini kapmak için kıyasıya mücadele edeceği yarı finalin ilk maçına Turgutlu Belediyespor ev sahipliği yapacak.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Oyuncularımız maç boyunca hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedi. Maalesef ilk çeyrekte istediğimiz başlangıcı yapamadık ama takım olarak oyuna tutunmayı bildik. Özellikle savunmadaki direncimiz ve oyuncularımızın mücadelesi galibiyeti getirdi. Bu takım büyük bir yüreğe sahip. Yarı finale yükseldiğimiz için mutluyuz ancak hedefimiz burada bitmiyor. Yarı finalde de sahada tüm gücümüzü ortaya koyacak ve final biletini alacağız" dedi.

"Bu yolun sonu şampiyonluk olsun"

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Sezon boyunca büyük emek veren takımımız, bugün bir kez daha Turgutlu'yu gururlandırdı. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan oyuncularımızı ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyoruz. Manisa'nın tek kadın basketbol temsilcisi olarak yarı finale yükselmek bizim için çok kıymetli. Takımımıza yarı final yolunda başarılar diliyoruz. Bu yolun sonu şampiyonluk olsun" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
1 maç kaldı! Okan Buruk "Oyna" dediği an madde devreye girecek
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 14:04:16. #7.12#
