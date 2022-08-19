Cirit sahalarının kadın hakemi erkeklere taş çıkarıyor - Son Dakika
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Cirit sahalarının kadın hakemi erkeklere taş çıkarıyor

19.08.2022 08:20
Cirit sahalarının kadın hakemi erkeklere taş çıkarıyor

Manisa'nın Selendi ilçesinde oynanan Atlı Cirit çeyrek final müsabakalarında Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Ebru Emine Toraman tek kadın hakem olarak dikkat çekiyor.

Manisa'nın Selendi ilçesinde oynanan Atlı Cirit çeyrek final müsabakalarında Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Ebru Emine Toraman tek kadın hakem olarak dikkat çekiyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencisi Ebru Emine Toraman, Selendi'de başlayan ve 5 gün devam edecek olan Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Müsabakaları çeyrek final maçlarının tek kadın hakemi olarak dikkat çekiyor. Henüz 19 yaşında olan ve müsabakalarda başhakemlik, orta hakemlik ve çizgi hakemliği yaparak erkek meslektaşlarına taş çıkaran Toraman, verdiği kararları ile sporcuların da takdirini alıyor.

Ebru Emine Toroman, "Dedem cirit oynuyormuş bu ata sporu cirit sevgisi ondan bana kalan bir miras. Severek yapıyorum. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim çünkü Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ciriti bugünlere taşıyan atalarımız, hep at sırtında hayatlarını sürdürmüş. Bu nedenle ben de atlı cirit sporuna karşı hep ilgi duydum. Ailemin de desteği ile bu mesleği yapmaya karar verdim. Mutluyum." dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Selendi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cirit sahalarının kadın hakemi erkeklere taş çıkarıyor - Son Dakika

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