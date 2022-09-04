Manisa'da "Geleneksel Rahvan At Yarışları" yapıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi.

Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü ve Manisa Sultani üzümünün hasat dönemi dolayısıyla düzenlenen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Rahvan Atçıları Derneğinin iş birliğinde Irlamaz Rekreasyon Alanı'ndaki 800 metrelik kum pistte düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 130 rahvan at katıldı.

Törende konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Kadim bir millet olarak kendimize ait gelenek ve göreneklerimiz, yine kadim kültürümüzün önemli bir parçası olan geleneksel sporlarımız var. Manisa'nın tüm ilçelerinde geleneksel spor dalları başarılı bir şekilde yaşatılıyor." dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise geleneksel spor dallarını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Turgutlu Rahvan Atçıları Derneği Başkanı İsmail Kebapçı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a rahvan at yarışlarına sunduğu katkıdan dolayı plaket verdi.

Etkinlikte; baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü tay, üçlü tay, ithal A, ithal B ve ikili tay kategorilerinde dereceye giren at sahiplerine para ödülü, kupa ve madalya takdim edildi.