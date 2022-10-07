Manisa spor haberleri: Manisa FK, Eyüspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Manisa spor haberleri: Manisa FK, Eyüspor hazırlıklarını tamamladı

07.10.2022 13:49
Manisa spor haberleri: Manisa FK, Eyüspor hazırlıklarını tamamladı

Manisa haber: Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Manisa FK, cumartesi akşamı 19.00'da başlayacak karşılaşmadan 3 puanla dönmek istiyor.

Spor Toto 1. Lig 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, daha sonra İstanbul'a hareket etti. 8 Ekim Cumartesi akşamı Eyüp Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Siyah-beyazlıları, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.

Mücadeleyi Oğuzhan Aksu yönetecek

Manisa FK ile Eyüpspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Karşılaşmada Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Eren Gökmen. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Eyüpspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa spor haberleri: Manisa FK, Eyüspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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