Manisa Spor Lisesi Yarı Finallere Yükseldi

Manisa Spor Lisesi Futbol Takımı, Okul Sporları Türkiye Grup Müsabakalarında gösterdiği üstün performansla grup birincisi olarak Türkiye Yarı Finallerine yükseldi.

Manisa Spor Lisesi Futbol Takımı grup maçlarında İstanbul TOKİ Spor Lisesi'ni 2-0, İzmir Kemal Paşa Lisesi'ni 5-1 ve Denizli EkoBilim Koleji'ni 4-1 gibi farklı skorlarla mağlup ederek adını zirveye yazdırdı.

Bu önemli başarıyla Manisa'yı Uşak'ta yapılacak Türkiye Yarı Finallerinde temsil etme hakkı kazanan Manisa Spor Lisesi Futbol Takımının başarısı okullarında ve Manisa'da da büyük bir sevinçle karşılandı.

Okul Müdürü Samet Güleryüz, "Sporcuların azmi ve disipliniyle elde edilen bu başarı, Manisa'nın gurur kaynağı olmuştur. Türkiye Yarı Finallerinde de aynı başarıyı göstereceklerine inancımız tamdır. Manisa Spor Lisesi olarak, sporun ve sporcunun desteklenmesi gerektiğine inanıyor, gençlerimizin başarılarıyla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." dedi. - MANİSA