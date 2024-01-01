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Manisa Takımları Haftayı Karışık Sonuçlarla Kapattı - Son Dakika
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Manisa Takımları Haftayı Karışık Sonuçlarla Kapattı

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Manisa takımları haftayı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı. 1965 Manisa Spor Kulübü ise deplasmanda Emirdağspor'u 3-0 yenerek liderle arasındaki puan farkını bire indirdi ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Diğer Manisa takımları ise karışık sonuçlar aldı.

Manisa Takımları Haftayı Karışık Sonuçlarla Kapattı
01.01.2024 - 11:03,
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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Manisa takımları haftayı 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kapattı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan 1965 Manisa Spor Kulübü deplasmanda Emirdağspor'u 3-0 yenerek liderle arasındaki puan farkını bire indirerek hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam etti.

BAL 4. Grup 14. hafta maçları tamamlandı. 3. Lig yolunda büyük çekişmelere sahne olan müsabakalar sonucu Manisa'nın 3 takımı haftayı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kapattı.

Hedefe emin adımlarla ilerliyor

BAL 14. haftasında 1965 Manisa SK Emirdağspor deplasmanında 3 puanı 3 golle alırken sahadan 3-0 galip ayrılmasını bildi. Lider Tire 2021'in Yunusemre Belediyespor deplasmanında 0-0 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrılmasının ardından 1965 Manisa SK liderle arasındaki puan farkını 1'e indirerek şampiyonluk iddiasını devam ettirdi. 1965 Manisa Spor Kulübü 13 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 28 puanla ikinci sırada yer alıyor. Grubun en az yenilgi alan takımı olan 1965 Manisa Spor Kulübü attığı 38 golle grubun da en golcü ekibi durumunda bulunuyor. 1965 Manisa Spor Kulübü 7 Ocak tarihinde kendi evinde Çeşme Belediyespor'u konuk edecek.

Liderden puan aldı

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 14. haftasında haftaya lider giren Tire 2021 FK ile karşılaştı. Muradiye Futbol Sahası'nda karşılaştığı rakibi karşısında güzel bir oyun sergileyen Yunusemre Belediyespor, kaçırdığı net pozisyonları gole dönüştüremeyince sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Aldığı beraberlikle 11 puana yükselen Yunusemre Belediyespor, ilk devrenin son maçında Belediye Bolvadin Termalspor'a konuk olacak.

Yıldızspor kaybetti

Bölgesel Amatör Ligi'nin 14. haftasında Yıldızspor 45 Futbol Kulübü, deplasmanda Bayındırspor ile karşılaştı. Kırmızı-siyahlılar mücadeleden 4-0'lık skorla mağlup ayrılırken, 17 puanda kalarak ligde 10. sırada yer aldı. Yıldızspor 45 FK 7 Ocak Pazar Günü kendi evinde Kütahya İl Özel İdaresini konuk edecek.

1965 Manisa Spor Kulübünün golcüsü Murat Elkatmış 15 golle en golcü oyuncu olurken yine 1965 Manisa Spor Kulübünün Onur Uzun 6 golle 4., Yıldızspor 45 FK'nın oyuncusu Oğuzhan Palaz 6 golle 5. sırada bulunuyor. - MANİSA

Kaynak: İHA
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