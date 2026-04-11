Manisa Voleybol'dan Ferdi Zeyrek'e Anma
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Voleybol'dan Ferdi Zeyrek'e Anma

11.04.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vestel Manisa, Sultanlar Ligi'ne yükselirken merhum başkan Ferdi Zeyrek'i kabrinde andı.

VOLEYBOLDA en alt basamaktan başlayıp 3 sene içinde tarihinde ilk kez Sultanlar Ligi'ne yükselen Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor başarısının en büyük mimarlarından merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i unutmadı. Geçen yıl 2'nci Lig'deki şampiyonluk kupasıyla mart ayında o dönem hayatta olan Ferdi Zeyrek'in makamını ziyaret eden Manisalı voleybolcular, bu kez Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki şampiyonluk kupasını evinde geçirdiği elektrik kazası sonrası 9 Haziran 2025'te Zeyrek'in kabrine götürdü.

Geçen yıl kupayla buluşturdukları Ferdi Zeyrek'in bu kez kabrine kupayı götüren voleybol takımı şampiyonluk sözünü tuttukları merhum başkanı dualarla andı. Ferdi Zeyrek'in kabrine karanfiller de bırakıldı. Manisa ekibinden, "Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in en büyük hayallerinden birisi olan Sultanlar Ligi'ndeyiz. Merhum Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'i kabri başında ziyaret ederek dualarla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" açıklaması yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçen hafta Alanya'da düzenlenen Play-Off finallerinin ardından kupayı Ferdi Zeyrek'in resminin yer aldığı pankartla almıştı. Manisa ekibi Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve sponsorlarını da ziyaret etti.

Kaynak: DHA

Ferdi Zeyrek, Voleybol, Vestel, Manisa, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 13:22:00. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.