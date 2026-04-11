Manisa Voleybol\'dan Ferdi Zeyrek\'e Anma

VOLEYBOLDA en alt basamaktan başlayıp 3 sene içinde tarihinde ilk kez Sultanlar Ligi'ne yükselen Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor başarısının en büyük mimarlarından merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i unutmadı. Geçen yıl 2'nci Lig'deki şampiyonluk kupasıyla mart ayında o dönem hayatta olan Ferdi Zeyrek'in makamını ziyaret eden Manisalı voleybolcular, bu kez Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki şampiyonluk kupasını evinde geçirdiği elektrik kazası sonrası 9 Haziran 2025'te Zeyrek'in kabrine götürdü.

Geçen yıl kupayla buluşturdukları Ferdi Zeyrek'in bu kez kabrine kupayı götüren voleybol takımı şampiyonluk sözünü tuttukları merhum başkanı dualarla andı. Ferdi Zeyrek'in kabrine karanfiller de bırakıldı. Manisa ekibinden, "Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in en büyük hayallerinden birisi olan Sultanlar Ligi'ndeyiz. Merhum Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'i kabri başında ziyaret ederek dualarla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" açıklaması yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçen hafta Alanya'da düzenlenen Play-Off finallerinin ardından kupayı Ferdi Zeyrek'in resminin yer aldığı pankartla almıştı. Manisa ekibi Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve sponsorlarını da ziyaret etti.