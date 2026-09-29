Manisalı bisikletçiler Akhisar'daki şampiyonada 3 altın, 8 gümüş, 4 bronz kazandı - Son Dakika
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Manisalı bisikletçiler Akhisar'daki şampiyonada 3 altın, 8 gümüş, 4 bronz kazandı

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Manisalı bisikletçiler Akhisar\'daki şampiyonada 3 altın, 8 gümüş, 4 bronz kazandı
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Akhisar'da düzenlenen Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Final Etabı'nda Manisalı sporcular 3 altın, 8 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 15 madalya kazandı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Final Etabı XCO Yarışları'nda Manisalı sporcular, 3 altın, 8 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Akhisar'da düzenlenen Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Final Etabı XCO Yarışları, farklı yaş kategorilerindeki sporcuların mücadelesine sahne oldu. Şampiyonada Manisa'yı temsil eden sporcular, elde ettikleri başarılı derecelerle 15 madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın U11 Kadınlar Short Track (XCC) kategorisinde Elif Koç birinci, Duygu Başar ikinci, Rümeysa Meryem Kaymaz üçüncü olurken, U11 Erkekler kategorisinde Deniz Atlas Tekin ikincilik elde etti.

U13 Kadınlar kategorisinde Hilal Kaymaz ikinci, U13 Erkekler kategorisinde Murad Avcı ikinci oldu. U15 Kadınlar kategorisinde ise İlknur Buğlem Karataş birinci olurken, Hilal Ece Keskin üçüncü sırada yer aldı. U15 Erkekler kategorisinde ise Çağatay Eymen Çam üçüncülük elde etti.

Şampiyonanın Cross Country (XCO) yarışlarında da Manisalı sporcular önemli dereceler elde etti. U11 Kadınlar kategorisinde Duygu Başar birinci, Elif Koç ikinci olurken, U13 Erkekler kategorisinde Murad Avcı, U13 Kadınlar kategorisinde ise Hilal Kaymaz ikinci oldu.

U15 Kadınlar kategorisinde İlknur Buğlem Karataş ikinci, Hilal Ece Keskin ise üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Bu sonuçlarla Manisalı sporcular, Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Final Etabı'nda 3 altın, 8 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyonada dereceye giren Manisalı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, sporcuların elde ettiği başarıların Manisa'da bisiklet sporuna olan ilgiyi ve genç sporcuların motivasyonunu artırdığını ifade etti. Öztürk, sporcuların başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA
GençlikTürkiyeAkhisarManisaGümüşSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisalı bisikletçiler Akhisar'daki şampiyonada 3 altın, 8 gümüş, 4 bronz kazandı - Son Dakika
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