Manisalı öğrenci Yüzme Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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Spor

Manisalı öğrenci Yüzme Türkiye birincisi oldu

Manisalı öğrenci Yüzme Türkiye birincisi oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün Konya'da düzenlediği Yurtlar arası Spor Oyunları Yüzme Türkiye birinciliği müsabakalarında Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Kız Öğrenci Yurdu'ndan Nil Yardımlı, dört farklı kategoride altın madalya kazandı.

09.05.2024 12:25
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün Konya'da düzenlediği Yurtlar arası Spor Oyunları Yüzme Türkiye birinciliği müsabakalarında Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Kız Öğrenci Yurdu'ndan Nil Yardımlı, unutulmaz bir performans sergileyerek dört farklı kategoride altın madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün Konya'da düzenlediği Yurtlar arası Spor Oyunları Yüzme Türkiye birinciliği müsabakaları, heyecan dolu anlara sahne oldu. Organizasyonda Manisa'yı temsil eden Muradiye Kız Öğrenci Yurdu'ndan Nil Yardımlı, unutulmaz bir performans sergileyerek dört farklı kategoride altın madalya kazandı. Nil Yardımlı, yarıştığı 50, 100, 200 ve 400 metre kategorilerinde rakiplerini geride bırakarak dört farklı kategoride altın madalya kazanmayı başardı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, başarılı öğrencileri ve antrenörlerini tebrik etti. Öztürk, "Manisa'da 17 yurdumuz mevcut olup, yurtlarımızda kalan öğrencilere yönelik çok sayıda kültür, sanat ve spor faaliyetleri yürütüyoruz. Öğrencilerimizin gelişimi için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sunduğu tüm imkanları kullanıyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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