Manisalı Sporcular Oryantiring'de 6 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Manisalı Sporcular Oryantiring'de 6 Madalya Kazandı

Manisalı Sporcular Oryantiring\'de 6 Madalya Kazandı

Uşak'ta düzenlenen Oryantiring yarışmalarında Manisalı sporcular 6 madalya ile başarılı oldu.

21.03.2025 11:40
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Oryantiring Grup Birinciliği Yarışmalarında Manisalı sporcular üstün performans sergileyerek toplamda 6 madalya kazandı.

14 ilden 361 sporcunun katıldığı yarışmalarda Manisa'yı 6 takım temsil etti. Sporcular takım ve bireysel kategorilerde gösterdikleri üstün performansla göz doldurdu.

Yarışmalarda Küçük Erkekler takım kategorisinde Demirci Fatih Ortaokulu birinci oldu. Yıldız Kızlar takım kategorisinde Demirci Fatih Ortaokulu ikinci, Soma Altıntaş Ortaokulu ise üçüncü sırada yer aldı. Yıldız Erkekler takım kategorisinde ise Soma Altıntaş Ortaokulu üçüncülüğü elde etti.

Küçük Kızlar bireysel yarışlarında Demirci Fatih Ortaokulu öğrencisi Elif Ece Korkmaz birinci oldu. Küçük Erkekler bireysel yarışlarında yine Demirci Fatih Ortaokulu öğrencisi Necati Tuğra Gökkaya üçüncü sırada yer aldı. Yıldız Kızlar bireysel yarışlarında Demirci Ziya Gökalp Nurettin Kelem Ortaokulu öğrencisi Zeynep Sena Özkara birincilik, Demirci Fatih Ortaokulu öğrencisi Medinenur Gökcan ise üçüncülük elde etti. Yıldız Erkekler bireysel yarışlarında Soma Altıntaş Ortaokulu öğrencisi Orçun Kılınç ikinci, Soma Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencisi Semih Bozbay ise üçüncü oldu.

Bu sonuçlarla Manisa'dan 4 takım ve 3 bireysel sporcu, 15 Mayıs 2025'te Ankara'da düzenlenecek Türkiye Birinciliği Yarışmalarında mücadele etmeye hak kazandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, Türkiye Finalleri'nde başarılar diledi. Öztürk, Manisalı sporcuların disiplinli çalışmalarıyla büyük bir azim gösterdiğini ve Türkiye Şampiyonası'nda da önemli dereceler elde edeceklerine inandığını belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisalı Sporcular Oryantiring'de 6 Madalya Kazandı - Son Dakika

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