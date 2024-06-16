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Türk futboluna kazandırdığı sayısız futbolcu ile Manisa'nın en büyük marka değerlerinden biri olan Manisaspor 59. yaşını kutladı.

Manisa Sakaryaspor Gençlik Kulübü adıyla 1931 yılında kurulan ve 15 Haziran 1965 tarihinde Manisaspor adını alan Manisa'nın en büyük marka değeri olan Manisaspor 59. yaşını kutladı. Süper Ligde 6 sezon mücadele eden ve birçok ünlü ismi Türk Futboluna kazandıran Manisaspor girdiği mali sıkıntılar, transfer yasakları ve puan silme cezaları sonucu bugün Manisa Süper Amatör Lig'de mücadele etmesine rağmen Manisa'da en fazla taraftara sahip kulüp olarak dikkat çekiyor. Yıllardır altyapısından yetişen genç futbolcularıyla ayakta kalmaya çalışan Manisaspor'un 'Tarzanlar' olarak bilinen taraftarları kuruluş yıldönümünde takımlarını yalnız bırakmayarak Manisa'nın sokak ve caddelerini siyah beyaz renklere bürüdü. - MANİSA