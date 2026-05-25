Manisaspor Kümede Kaldı

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) kümede kalma mücadelesi veren Manisaspor, Salihli Belediyespor'u 1-0 yenerek lige tutunmayı başardı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan play-out müsabakasında taraftarının da büyük desteğini alan siyah-beyazlılar, 21'inci dakikada Arda Mengen'in golüyle öne geçti. Golün ardından avantajını koruyan Manisaspor sezonun en kritik maçını kazanıp BAL'da yoluna devam etti. Karşılaşmanın ardından futbolcular ve teknik ekip taraftarla birlikte büyük sevinç yaşadı. Manisa'nın diğer temsilcisi Salihli Belediyespor ise yeni sezonda yoluna Süper Amatör Lig'de devam edecek.