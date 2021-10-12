A Milli Takım'ın Letonya ile oynadığı sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı paylaşım gündemi salladı. Başkan Yavaş, maç oynanırken Ay-Yıldızlı takımımızı galibiyetten ötürü tebrik etti. Ancak o sırada karşılaşma 1-1'lik eşitlikle devam ediyordu. Yavaş yaptığı hatayı fark etti ve bir açıklama yaptı.
Galibiyeti erkenden bilen Mansur Yavaş, "Heyecandan erken paylaşmışım :)" notuyla, gülen surat emojisi ekledi. Bu paylaşım etkileşim yağmuruna tutuldu.
Son Dakika › Spor › Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Spor