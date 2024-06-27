- Mansur Yavaş'tan galibiyet golü sevinci
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çekya- Türkiye karşılaşmasını vatandaşlarla birlikte izledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EURO 2024 F Grubunda Çekya-Türkiye karşılaşmasını Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulan dev ekranlarda vatandaşlar ile birlikte izledi. Milli Takım karşılaşmanın uzatma dakikalarında Cenk Tosun'un attığı gol ile öne geçerken Başkan Mansur Yavaş'ın ve vatandaşların gole sevinci ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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