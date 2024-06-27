Mansur Yavaş'tan galibiyet golü sevinci - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan galibiyet golü sevinci

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çekya-Türkiye karşılaşmasını vatandaşlarla birlikte izledi. Milli Takım'ın attığı galibiyet golüne sevinçleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

27.06.2024 03:02  Güncelleme: 03:06
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- Mansur Yavaş'tan galibiyet golü sevinci

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çekya- Türkiye karşılaşmasını vatandaşlarla birlikte izledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EURO 2024 F Grubunda Çekya-Türkiye karşılaşmasını Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulan dev ekranlarda vatandaşlar ile birlikte izledi. Milli Takım karşılaşmanın uzatma dakikalarında Cenk Tosun'un attığı gol ile öne geçerken Başkan Mansur Yavaş'ın ve vatandaşların gole sevinci ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mansur Yavaş\'tan galibiyet golü sevinci
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mansur Yavaş'tan galibiyet golü sevinci - Son Dakika

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