Manyas Belediye Karate Takımı Uluslararası Marmara Cup 2024'ten Madalyalarla Döndü - Son Dakika
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Manyas Belediye Karate Takımı Uluslararası Marmara Cup 2024'ten Madalyalarla Döndü

Manyas Belediye Karate Takımı Uluslararası Marmara Cup 2024\'ten Madalyalarla Döndü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan 4 sporcu, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yapılan Uluslararası Marmara Cup 2024'ten madalya ile döndü. Manyas Belediye Karate Takımı'nın antrenörlüğünü yapan Cenk Dere, sporcuların başarılarından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

27.08.2024 13:10  Güncelleme: 13:11
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan 4 sporcu, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yapılan Uluslararası Marmara Cup 2024'ten madalya ile döndü.

Türkiye Karate Federasyonu'nun İstanbul Beylikdüzü Spor Tesisleri'nde düzenlediği, 22-25 Ağustos tarihlerinde yapılan Uluslararası Marmara Cup 2024'e toplam 7 ülke ve 550 sporcu katıldı. Cenk Dere ve Emrehan Egen'in antrenörlüklerini yaptıkları Manyas Belediye Karate Takımı müsabakalara dört sporcu ile katıldı. Müsabakalar sonucu Özen Egemen Efe Er 2014 kata da 2. olurken, Esmanur Evirgen ise 2014 + 40 kgr.'da 2. olarak madalya alırken, Ceydanur Mira Ören 2014 +37 kgr.'da 3. oldu. Yine Nevanur Güler 2013 + 37 kgr.'da 3.'lük madalyasını kazandılar.

Manyas Belediye Karate Takımı Antrenörü Cenk Dere konu ile ilgili açıklamasında, "Sporcularımızı özel olarak hazırlandığımız bu turnuvada emeklerimizin karşılığını almak bizi çok mutlu etti. Sporcularımızın gelişmelerine katkı sağlayarak, ilçemizin ismini uluslararası organizasyonlarda duyurmak en büyük motivasyon kaynağımız olmaktadır. Bu desteği bize sağlayan Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Gençli ve Spor Müdürü Kudret Eğen, Manyas Belediyespor Başkanı Hasan Kahraman ve Berkan Danç ile desteklerini bize her zaman gösteren Ertan Tunç hocamıza teşekkür ediyorum," dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manyas Belediye Karate Takımı Uluslararası Marmara Cup 2024'ten Madalyalarla Döndü - Son Dakika

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