Marcao resmen Sevilla'da - Son Dakika
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Marcao resmen Sevilla'da

11.07.2022 13:00
Marcao resmen Sevilla'da

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu kadrosuna kattı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sağlık kontrollerinden geçen 26 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Sezon öncesi hazırlıklarını Güney Kore'nin başkenti Seul'de sürdüren Sevilla'nın kampına katılan Marcao, İspanyol temsilcisinin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği ilk oyuncu oldu.

İspanyol basına göre, Sevilla, bu transfer için Galatasaray'a 12 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede yer alan performans maddelerinin gerçekleşmesi halinde İspanya temsilcisi, 3 milyon avroya kadar fazladan ödeme yapacak.

2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve 3 kupa sevinci yaşayan defans oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla 140 karşılaşmada 2 kez ağları sarstı.

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Galatasaray, Marcao'nun yerini Tchamba ile dolduracak Galatasaray, Marcao'nun yerini Tchamba ile dolduracak İspanyol ekibi Sevilla Galatasaraylı Marcao ile 5 yıllık anlaşma sağladı İspanyol ekibi Sevilla Galatasaraylı Marcao ile 5 yıllık anlaşma sağladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Marcao resmen Sevilla'da - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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