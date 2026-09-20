Marco Asensio, 5 maç sonra Fenerbahçe\'nin Eyüpspor maçı kadrosuna döndü

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Gaziantep FK maçı 11'ine göre Eyüpspor karşılaşmasına 3 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Eyüpspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynanan Gaziantep FK maçı 11'inde 3 değişikliğe gitti. Sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün yerine Nelson Semedo forma giyerken, İsmail Yüksek'in yerine İrfan Can Kahveci görev aldı. En uçta ise Romelu Lukaku'nun yerine Vedat Muriqi şans buldu.

Asensio, 5 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sakatlığının ardından takıma döndü. Ligin 2. haftasında oynanan Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Asensio, Eyüpspor karşısında kadroya dahil oldu. Asensio, bu süreçte lig ve Avrupa'da toplam 5 maçta kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlerde Mert Günok, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku ve Dorgeles Nene ise yedek bekledi.

Tek eksik Mert Müldür

Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası hastanede yapılan MR görüntülemesinde menisküsünde yırtık tespit eden Mert Müldür kadroda yer almadı.

20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü kutlandı

20 Eylül 2011 tarihinde Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı Manisaspor maçında tribünlerdeki yerini alan 41 bin 663 kadın ve çocuk taraftarlar nedeniyle bugünü '20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü' olarak kutlayan sarı-lacivertliler, yıl dönümünde bugünü unutmadı. Bu maça özel Fenerium Alt F, G, H ve I bloklarda 500 kadın taraftar ağırlandı. Gün içerisinde kulüp tarafından kutlama mesajları yayımlanırken, stattaki dev ekranlardan da o güne ait görüntüler yansıtıldı. Fenerbahçe'de futbolcular ısınmaya ellerinde çiçeklerle çıkarken, kadın taraftarlara takdim ettiler.

Tribünler doldu

Bu sezon iç sahada oynanan maçlarda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar Eyüpspor mücadelesi öncesi de tribünleri doldurdu. Taraftarlar ısınma bölümünde futbolcuları tek tek tribüne çağırıp destek verdi. Öte yandan Fenerbahçe bu sezon ilk kez gündüz maçına çıktı.