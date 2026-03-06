Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı

İspanya'nın uluslararası krizlerde sergilediği savaş karşıtı tutum, sosyal medyada Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında dikkat çeken bir dayanışma akımı başlattı. İki ülke kullanıcıları arasında esprili ve dostane paylaşımlar hızla yayılırken, bu etkileşime Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio da kayıtsız kalmadı.

SOSYAL MEDYADA DOSTANE PAYLAŞIMLAR

Özellikle X platformunda Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında yapılan paylaşımlar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. İki ülke arasında oluşan bu olumlu etkileşim sosyal medyada dayanışma mesajlarının artmasına neden oldu.

ASENSIO'DAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Fenerbahçe forması giyen İspanyol futbolcu Marco Asensio da gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Asensio, Türkiye'de kendisini yabancı gibi hissetmediğini belirterek, "Türkiye'de kendimi yabancı gibi hissetmiyorum. Kültürümüz, insanlarımız ve enerjimiz çok benzer. Türkiye'yi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.