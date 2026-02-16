Mardin 1969, Somaspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
Mardin 1969, Somaspor'u 3-0 Yendi

Mardin 1969, Somaspor\'u 3-0 Yendi
16.02.2026 20:59
Mardin 1969 Spor, Somaspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluk hedefini sürdürüyor.

Salih KESKİN/MARDİN, -TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 20'nci hafta erteleme maçında Somaspor'u kendi evinde 3-0 mağlup eden Mardin 1969 Spor'un Asbaşkanı Veysi Duyan, teknik sorumlusu Volkan Bekiroğlu ve futbolcu Ahmet Cingöz, değerlendirmelerde bulundu.

Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın düzenlenen toplantısında konuşan Asbaşkan Veysi Duyan, iyi bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Teknik heyetime ve bütün futbolcularıma teşekkür ediyorum. Futbolcularımın gözlerinden öpüyorum. Geçen hafta zorlu Trabzon deplasmanından sonra haftayı kayıpsız kapattık. Bugün akşamdan sonra artık önümüzdeki hafta maçımıza bakacağız. Karşı cadde üzerinde, evinde ve apartman üzerinden bizi izleyen bütün Mardinspor taraftarına bu güzel galibiyeti hediye ediyorum. Stadyumda olmasalar bile onların bize verdiği desteği her zaman yanımızda hissediyoruz" dedi.

'ŞAMPİYONLUĞA EN BÜYÜK ADAYIZ'

Basın mensuplarının soruları yanıtlayan kulübün teknik sorumlusu Volkan Bekiroğlu, karşılaşmaya hafta boyunca iyi hazırlandıklarını söyledi. Bekiroğlu, "Çok iyi konsantre oldu takım, hafta içi iyi çalışıldı. Ahmet Hoca ile beraber direktiflerimizi çok net bir şekilde verdik. Atılan golde de bunun karşılığını gördük. Bu atılan goller çalışılan şeylerdi. Özellikle atılan ikinci gol ve baskılarımız, top rakipteyken beklemelerimiz bunların hepsi hafta arasında çalışılan şeylerdi. Hafta içi oynanan maçları bilirsiniz bir de seyirci yok. O da bizi biraz etkiledi. Ama biz şampiyonluğun en büyük adayıyız. Ahmet'in ilk yarı golünden sonra ve ikinci yarı başlangıcında ister istemez topun gerisine geçtik. Ama 2'yi yakaladıktan sonra hemen 3'üncü golü bulduk. Bu ister istemez biraz bekleme, biraz baskı ve oyuncu değişikliği oldu bunlarla beraber biraz duraksama olur bu futbolun kuralıdır. 3 sıfırı yakalayana kadar çok büyük emek sarf ettik. Hep kendi aramızda da söylüyoruz. Bize karşı hep böyle olacaklar. Bu bir gerçek, bize karşı kapalı oynayacaklar. Trabzon maçında da gördük 10 kişi kaldıktan sonra bütün takım defansif bir oyun ortaya koydular. 90+2'de ancak golü bulduk. Bu Mardin'in büyüklüğünden, Mardin'in geldiği seviyeden, Mardin'in bir üst lige bakışından kaynaklanıyor. Bursa da İstiklal de böyle oynayacak. Çünkü biz şampiyonluğun en büyük adayıyız. Rabbim nasip ederse inşallah burada şampiyonluğu yaşayacağız" diye konuştu.

Maçta 2 gol ve bir asisti bulunan Ahmet Ülük ise "Takıma katkı vermek kariyerim için de çok önemli. Bu takımı sonuna kadar şampiyon yapmak için büyük rol oynayacağım ve hiç pes etmeyeceğim" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mardin, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Mardin 1969, Somaspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika

Mardin 1969, Somaspor'u 3-0 Yendi
