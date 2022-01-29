Mardin 1969 Spor: 1-1

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız (xx), Volkan Esen (xx), Kağan Yıldızlar (xx)

KARŞIYAKA: Yusuf (xx) - Ertuğrul (xx), Cenk (xx), Metin (xx), Özgür (x), Mustafa Aşan (xx), Fatih Ergen (xx) (Dk. 72 Kerem xx), İhsan Furkan (xxx) (Dk. 81 Caner xx), Samican (xx), Abdülkadir (xx) (Dk. 86 Namık Barış), Can Muhammet (xx) (Dk. 86 Fatih Taşdelen)MARDİN 1969 SPOR: Sercan Yılmaz (xx) - Rıdvan (xx) (Dk. 59 Harun x) (Dk. 90+5 Ramiz), Ayhan (x) (Dk. 59 Abdülkerim xx), Serkan (xxx), Kağan (xx), Sercan Besler (xxx), Sefa (xx), Kubilay (xxx) (Dk. 90 Beytullah), Muhammet Sait (xx), Alparslan Devlet (x), Özgür (xxx) (Dk.90+5 Sidar)GOLLER: Dk. 55 İhsan Furkan ( Karşıyaka ) - Dk. 45+2 Kubilay ( Mardin 1969 Spor)SARI KARTLAR: Mustafa Aşan (Karşıyaka) - Rıdvan, Ayhan, Sercan Yılmaz (Mardin 1969 Spor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci yarının ilk 2 maçını kaybedip alt sıralara demir atan Karşıyaka, hafta içinde Ahmet Taşyürek yerine bu sezonki üçüncü teknik adam olarak göreve getirilen Erman Güraçar yönetimindeki ilk sınavda Mardin 1969 Spor'la yenişemedi: 1-1. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda konuk ekibin 45+2'nci dakikada Kubilay'la bulduğu gole Kaf-Kaf, 55'inci dakikada İhsan Furkan'la karşılık verdi. Bu skorla galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Karşıyaka, 22 puanda kaldı.Karşıyaka'da ara transfer döneminde alınan 5 futbolcudan Can Muhammet ve cezası biten Fatih Ergen ilk 11'de oynarken, Fatih Taşdelen ve Kerem ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Geçen hafta İçel deplasmanına 11'de çıkan Denis ise yedek bekledi.

7'nci dakikada gelişen Karşıyaka atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Can Muhammet'in şutu yandan az farkla auta çıktı.19'uncu dakikada ev sahibi gole yaklaştı. İhsan Furkan'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Abdülkadir'in bekletmeden vuruşunda Sercan Yılmaz gole engel oldu.45+2'nci dakikada Mardin temsilcisi öne geçti. Özgür'ün sol çaprazdan derinlemesine pasıyla ceza sahasına giren Kubilay, kaleci Yusuf'u avladı: 0-1.Devre bu skorla bitti.55'inci dakikada skor eşitlendi. Samican'ın pasında İhan Furkan sağ çaprazdan düzgün vurup topu ağlara yolladı: 1-1.78'inci dakikada konuk ekipte sol çaprazdan ceza alanına giren Muhammet Sait'in orta şut karışımı vuruşu üst direkten döndü, dönen topu defansta Cenk kornere attı.

90+5'inci dakikada Mardin ceza sahasında Serkan'ın ayağı topa vururken Karşıyakalı Kerem'in yüzüne çarptı. Karşıyakalılar penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirip maçı bitirdi.

- İzmir