Mardin 1969 Spor, Bülent Akan ile Sözleşmeyi Uzatmadı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, teknik direktör Bülent Akan ile sözleşme uzatmadı.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüzü şampiyonluğa taşıyan bu anlamlı yolculukta emekleriyle önemli bir iz bırakan teknik direktörümüz Bülent Akan ile sezon sonuna kadar olan sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze verdiği emek, ortaya koyduğu mücadele ve şampiyonluğumuza sunduğu katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Mardin 1969 Spor ailesi olarak, şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Bülent Akan'ın katkılarını daima hatırlayacağız. Teşekkürler Bülent Akan." ifadelerine yer verildi.