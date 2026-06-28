Mardin 1969 Spor 6 oyuncusuyla yolları ayırdı - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor 6 oyuncusuyla yolları ayırdı

Mardin 1969 Spor 6 oyuncusuyla yolları ayırdı
28.06.2026 17:07
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Mardin 1969 Spor, kadro yapılanması kapsamında 6 futbolcusuyla yollarını ayırdı ve teşekkür mesajı yayımladı.

1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 2026-2027 sezonu kadro yapılanması kapsamında 6 futbolcusuyla yollarını ayırdı. Kırmızı-lacivertli kulüp, şampiyonluklarda pay sahibi olan Barış Sağır, Mehmet Manış, Mertan Caner Öztürk, Miraç Acer, Muhammed Ali Doğan ve Özgür Sert için teşekkür mesajları yayımladı.

2026-2027 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Mardin 1969 Spor'da kadro yapılanması hız kazandı. Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla, geçtiğimiz sezonlarda şampiyonluk sevinci yaşayan 6 futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

FUTBOLCULARA TEŞEKKÜR MESAJLARI

Kulüp, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında kazanılan üst üste iki şampiyonlukta önemli rol oynayan Barış Sağır için teşekkür açıklaması yaptı. Açıklamada, deneyimli futbolcunun sahadaki mücadeleci kimliği, sakin oyun yapısı ve kulübe olan bağlılığının her zaman hatırlanacağı vurgulanırken, kariyerinin yeni döneminde başarı dilekleri iletildi.

Lig başarısında emeği bulunan Mehmet Manış ile ilgili açıklamada da Manış'ın tarihi başarıya verdiği katkının kulüp hafızasında her zaman özel bir yere sahip olacağı ifade edildi.

Mertan Caner Öztürk için yayımlanan mesajda, futbolcunun sahadaki özverisi ve formaya verdiği değerin unutulmayacağı belirtildi.

Miraç Acer'in de tarihi 1'inci Lig yolculuğunda önemli katkılar sunduğunu belirten kırmızı-lacivertli kulüp, gösterdiği mücadele ve fedakarlık nedeniyle futbolcuya teşekkür etti. Açıklamada, Acer'in kulübün başarı hikayesinde önemli bir iz bıraktığı ifade edildi.

Muhammed Ali Doğan ile ilgili açıklamada da gösterdiği inanç, mücadele ve özveriyle takımın hedeflerine ulaşmasında önemli katkı sağladığı belirtildi. Tarihi şampiyonlukta emeği bulunan futbolcuya kariyerinin yeni döneminde başarı dileğinde bulunuldu.

Mardin 1969 Spor'un teşekkür ettiği son isim ise Özgür Sert oldu. Kulüp, başarılı futbolcunun formayı giydiği süre boyunca ortaya koyduğu mücadele ve takım oyununa yaptığı katkının şampiyonluk yolunda önemli rol oynadığını belirterek, kariyerinin bundan sonraki bölümünde sağlık, mutluluk ve başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA

Mardin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor 6 oyuncusuyla yolları ayırdı - Son Dakika

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