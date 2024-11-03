Mardin 1969 Spor Namağlup Devam Ediyor - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor Namağlup Devam Ediyor

Mardin 1969 Spor Namağlup Devam Ediyor

Mardin 1969 Spor, Kırıkkale FK'yi 1-0 yenerek puanını 21'e çıkardı ve namağlup kalmaya devam etti.

03.11.2024 17:59
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, konuk ettiği Kırıkkale FK'yi 1-0 mağlup etti.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup 9'uncu hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor, kendi evinde Kırıkkale FK'yi ağırladı. Burak Filik'in yönettiği maçta, Mehmet Zekat Yılmaz ve Fatih Yüzbaşı hakem yardımcılığını yaptı. 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanan maça Mardin 1969 Spor, İsmail Cengiz, Vural Altan, İslam Çerioğlu, Ahmet Can Özdemir, İlyas Ural, Serdar Yiğit, Yekta Sönmez, Bedirhan Salih, Barış Sağır, Ahmet Teker ve Umut Dilek ilk 11'i ile çıktı.

Maça etkili başlayan Mardin 1969 Spor, ilk yarıda oyunun ve topun sahibi olarak 44'üncü dakikada Serdar Yiğit'in bulduğu gol ile soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda da topun ve oyunun hakimiyetini elinde tutan Mardin 1969 Spor, müsabakayı 1-0 üstünlükle tamamladı. Bu sonuçla puanını 21'e yükselten Mardin Spor, ligde yoluna namağlup devam ediyor.

Kaynak: DHA

Kırıkkale, 3-sayfa, Futbol, Mardin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor Namağlup Devam Ediyor - Son Dakika

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