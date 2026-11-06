Mardin 1969 Spor, Petev\'le 5 maçta 4 galibiyet alıp Batman Petrolspor\'a hazırlanıyor

BEŞİR ŞAVUR/HALİL İBRAHİM SİNCAR - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet elde ederek yakaladığı çıkışı, Batman Petrolspor karşılaşmasında da sürdürmeyi hedefliyor.

Bu sezon ligde oynadığı 13 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Mardin temsilcisi, topladığı 24 puanla 4. sırada yer alıyor.

Rakip fileleri 18 kez havalandıran kırmızı-lacivertli ekip, kalesinde 12 gol gördü.

Ligin 8. haftasında sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Mardin 1969 Spor, bu karşılaşmanın ardından teknik direktör Ahmet Cingöz ile yollarını ayırarak takımın başına Bulgar teknik adam Ivaylo Petev'i getirdi.

Petev yönetiminde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Mardin ekibi, bu süreçte 12 puan topladı.

Kırmızı-lacivertli takım, ligin 14. haftasında Batman Petrolspor ile yapacağı maçı kazanarak üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek istiyor.

"Bu ligde herkes birbirini yenebilecek seviyede"

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ivaylo Petev, Hamzabey Tesisleri'nde AA muhabirine, takımda güzel bir ortamın hakim olduğunu söyledi.

Çok karakterli oyunculara sahip olduklarını ifade eden Petev, takımdaki güzel atmosferi sezon sonuna kadar korumak zorunda olduklarını belirtti.

Petev, "Her maça 3 puan alma hedefiyle çıkıyoruz. Bir sonraki maçta da 3 puan alacağız. Yarın bugünden daha iyi olmak zorundayız. Her seferinde zaman ilerledikçe kendimizi daha da geliştirerek ilerlemek zorundayız. Bu lig hiç kolay bir lig değil. Çok zor bir lig. Bu ligde herkes birbirini yenebilecek seviyede. Takımlar yüksek bütçeleriyle çıkıyor. Bu da tabii ki futbol dünyasının doğasında var ama önemli olan savaşmaya, mücadeleye devam etmek." diye konuştu.

Taraftarların her maçta takıma büyük destek verdiğini belirten Petev, Batman Petrolspor maçında da daha fazla taraftar görmenin kendisini mutlu edeceğini ifade etti.

Üründü: "Süper Lig'e yükselmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Mardin 1969 Spor Kulübü Basın Sözcüsü Kadir Üründü de takımda morallerin yüksek olduğunu kaydetti.

Teknik direktör değişikliğinin ardından 4 galibiyet alarak iddialarını bir kez daha ortaya koyduklarına işaret eden Üründü, "Yönetim olarak da kenetlenmiş durumdayız. Bu süreçte Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Tuncay Akkoyun'un da desteğini görüyoruz. Kendilerine bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımızla da kenetlendik. Mardin 1969 Spor olarak Türkiye'nin önemli takımlarının ve şehirlerinin yer aldığı Süper Lig'e yükselmek için elimizden gelen gayreti sonuna kadar göstereceğiz. İnşallah bunu başaracağız. Geçmişte başardığımız gibi bugün de bunu gerçekleştireceğimize dair inancımız ve gururumuz var. Bu hedefimizi gerçekleştireceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.