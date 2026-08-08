Mardin 1969 Teknik Direktörü Cingöz'ün Transfer Planları - Son Dakika
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Mardin 1969 Teknik Direktörü Cingöz'ün Transfer Planları

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Ahmet Cingöz, Ümraniyespor maçı sonrası 3 yeni transfer yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, Ümraniyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, takıma 3 transfer daha yapmayı planladıklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Mardin 1969, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, "Sezonun ilk maçı olmasına rağmen iki takımı da kutluyorum. Tempo ve pozisyon zenginliği açısından iyi maç oldu. Rakip ceza alanı içerisine 20 kez girmişiz. Yeni bir takım olmamıza rağmen bu istatistik çok kıymetli. Takımımı ve rakip takımı kutluyorum. İleriki dönemler için takımımın daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu anda oyundan memnunum" diye konuştu.

"3 oyuncuyla transferi kapatmayı planlıyoruz"

Takıma 3 transfer daha yapma planları olduğunu söyleyen Cingöz, "15 tane oyuncu geldi. 2 gün önce bile takıma katılan arkadaşlarımız oldu. Tam anlamıyla birbirlerinin özelliklerini öğrenemeyen oyuncular var. Transfer yapmamız gerekiyor. Başkanımız ve yöneticilerimizle sürekli istişare içindeyiz. Ama gerçekten transfer dönemi çok zorlu. İlk defa bu kadar yorulduğumu gördüm. İnşallah 3 takviye daha yapacağız. Kenar oyuncusu, santrfor ve savunmaya da bir oyuncu alacağız. 3 oyuncuyla transferi kapatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ahmet Cingöz, Mardin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969 Teknik Direktörü Cingöz'ün Transfer Planları - Son Dakika

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