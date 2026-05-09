Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'e Yükseldi
Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'e Yükseldi

09.05.2026 20:18
TFF, Mardin 1969'un Muşspor'u yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselmesini kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 2. Lig play-off finalinde Muşspor'u 2-1 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Nesine 2. Lig Kırmızı Grup play-off finalinde karşılaştığı Muş Spor Kulübü'nü Diyarbakır Stadı'nda oynanan müsabakada 2-1 mağlup eden Mardin 1969 Spor, bu sezon Trendyol 1. Lig'e yükselen üçüncü takım olmuştur. Mardin 1969 Spor, bu galibiyetin ardından normal sezonunu ikincilikle bitirdiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'u play-off birincisi olarak tamamlamış ve Trendyol 1. Lig'de yer alma hakkını elde etmiştir. Başarılarından ötürü Mardin 1969 Spor Başkanı Sayın Rıdvan Aşar'ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Mardin 1969 Spor camiasını tebrik eder, önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol 1. Lig'de başarılar dileriz."

Kaynak: AA

