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Mardin Büyükşehir Belediyesi Savur'da Gençlik Merkezi Açtı - Son Dakika
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Savur'da Gençlik Merkezi Açtı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Savur ilçesindeki Gençlik Merkezi'nin çalışmalarını tamamlayarak hizmete açtı. Gençlik Merkezi, gençlerin sınav süreçlerini desteklemek, bilgi, kültür ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla kuruldu. Merkezde kütüphane, çeşitli kurslar ve eğitim imkanları sunulacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi, Savur Gençlik Merkezi'nin açılmasıyla birlikte Mardin genelinde toplam 8 adet Gençlik Merkezi'ni hizmete sunmuş oldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Savur\'da Gençlik Merkezi Açtı
17.01.2024 - 16:56,  Güncelleme: 16:57
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Mardin Büyükşehir Belediyesinin Savur ilçesinde çalışmalarını tamamladığı Gençlik Merkezi hizmet vermeye başladı.

Gençlerin sınav süreçlerini desteklemek, bilgi, kültür ve sosyalleşmelerini sağlamak, her alanda kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, araştıran ve yorumlayan bir gençlik yetiştirmek adına her ilçeye bir gençlik merkezi hedefi ile başlatılan çalışmalar çerçevesinde Savur ilçesinde başlatılan çalışmalar tamamlandı.

İçerisinde kütüphane, çeşitli kurs ve eğitim imkanının sağlandığı Savur Gençlik Merkezinde 8. ve 12. sınıflar için deneme sınavları da yapılacak.

Bu çerçevede Mardin Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar; Artuklu, Nusaybin, Kızıltepe, Midyat, Dargeçit, Derik ilçelerinin ardından Savur Gençlik Merkezi'nin de hizmet girmesiyle Mardin genelinde toplam 8 adet Gençlik Merkezi şehre kazandırdı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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