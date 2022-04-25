Mardin'de özel sporcular il şampiyonası yapılacak - Son Dakika

MARDİN (İHA) – Mardin'de özel sporcular il şampiyonası başlıyor.

Mardin'de ilk defa özel sporculara yönelik il şampiyonası başlıyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu İl temsilcisi Emrullah Aldemir, DOWN sendromlu, otizmli ve zihinsel yetersizlik bireylerinin toplumla iç içe olmasını sağlamak, onlara etkinlik alanları oluşturmak, başarı duygusunu tattırmak, spor yaparak zihinsel, fiziksel, akademik ve sosyal gelişim alanları gibi alanların gelişimine katkı sağlamak amacıyla şampiyonayı düzenlediklerini ifade etti. Bu yarışmalar da dereceye giren çocukların Türkiye şampiyonalarında kentti temsil edeceklerini belirten Aldemir, bütün zihinsel engelli bireylerin spor alanında çalışmalar yapmasını, bu sayede gelişim alanlarında farklılık gösterip toplumla iç içe olmasını sağlamak herkesin görevi olduğunu dile getirdi. - MARDİN