Mardin, Minikler Judo Şampiyonası\'na ev sahipliği yaptı

Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası, Mardin'de başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Artuklu Yeni Spor Salonu'nda 72 ilden gelen bin 344 sporcunun katılımıyla açılış töreni yapıldı. Etkinliğe katılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaparak, "15 Temmuz Spor Toto Türkiye Minikler Judo Şampiyonası'nda bir yarışmanın ötesinde birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik ve saygının en güzel şekilde sergileneceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, konuşmasında gençlik ve spor alanında son 20 yılda kaydedilen gelişmelere dikkat çekti. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sanayiden tarıma, ulaşımdan eğitime, sağlıktan spora kadar birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Akkoyun, bu gelişmelerin Mardin'e de yansıdığını ifade etti.

Mardin'de son 23 yılda spor altyapısının güçlendiğini belirten Akkoyun, "2002 yılında bin 97 olan lisanslı sporcu sayımız, 2025 yılında 98 bin 893'e ulaşmıştır. 2002 yılında 6 olan tesis sayımız, bugün 68'e çıkarılmıştır. 2002'de 13 olan antrenör sayımız, bugün 211'e ulaşmıştır. 2002 yılında yalnızca 1 Gençlik Merkezi varken, bugün ilçelerimiz dahil toplam 9 Gençlik Merkezimiz gençlerimize hizmet vermektedir. 2002'de Gençlik Merkezlerimizde 250 kayıtlı öğrenci varken, bugün 78 bin 639 gencimiz bu imkanlardan yararlanmaktadır. 2002 yılında yalnızca 2 milli sporcunun bulunduğu Mardin'de, bugün devletin sağladığı imkanlarla yetişen 45 sporcunun uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi gururla temsil ettiğini vurguladı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ise konuşmasında, "Bugün burada bulunmamızın asıl sebeplerinden birisi 15 Temmuz gazilerimiz ve şehitlerimiz ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz adına bugünü kutluyoruz. ve özellikle geleceğimizin teminatı gençlerimizin bugünü unutmaması ve bundan sonra da böyle bir olayın asla yaşanmaması ve sadece spor anlamında değil, kültürel olarak ta ülkemizin geleceğini bayrağımızı dalgalandıracak olan bu gençlere emanet etmek için bu organizasyonu yaptık" dedi.

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de, Mardin'in tarihi ve kültürel zenginliğine dikkat çekerek, "Bugün Kadim Medeniyetlerin beşiği farklı kültürlerin buluşma noktası olan güzel şehrimiz Mardin'de türk sporunun en dinamik ve gelecek vaad eden organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 15-17 Temmuz tarihlerinde ülkemizin dört bir yanından 72 ilden bin 500 civarında pırıl pırıl sporcularımızı Mardin'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonada, 55 kilo kategorisinde Melih Emre Sağlam birinci, Yiğit Ceylan ikinci, Orhan Kaya ise üçüncü olarak Vali Tuncay Akkoyun'dan madalya ve başarı belgelerini teslim aldı. - MARDİN