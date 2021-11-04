Mardinli milli sporcu, Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek

İrlanda'nın Dublin kentinde 12 Aralıkta gerçekleştirilecek olan 27. Avrupa Kros Şampiyonası'nda Mardinli milli sporcu Azat Demirtaş, atletizm dalında Türkiye'yi temsil edecek.

Beden eğitimi bölümünde eğitim gören 19 yaşındaki Azat Demirtaş, küçük yaşta tanıştığı atletizm dalında başarılar elde etti. 2 Türkiye şampiyonluğu, 1 Balkan şampiyonluğu olan Demirtaş, şimdi ise atletizm dalında 12 Aralıkta İrlanda'nın Dublin kentinde gerçekleşecek olan 27. Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Yarışmaya sayılı günler kala hız kesmeden antrenmanlarına hocası Hasan Kaymaz ile devam eden Demirtaş, orada Türk Bayrağı'na en iyi şekilde dalgalandırmak istediğini belirtti. Demirtaş, "Ümitliyim, çünkü orada bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak istiyorum. Hedefim Avrupa şampiyonu daha sonra dünya şampiyonu olup olimpiyatlara katılmak" dedi.

10 yıldır Mardin Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan atletiz milli takım antrenörü Emre Demirat, "Buraya geldiğimiz günden beri atletizm adına bir sürü başarılı sporcu yetiştirdik. Sağ olsun, bizim yardımcı antrenörümüz Hasan Kaymaz, Azat ile tanıştı. Atletizme kazandırdı. Onunla beraber çalışmalar yaptı, mücadele ettiler. Adana'da yapılan Türkiye şampiyonasında Azat milli takıma seçildi. 12 Aralıkta İrlanda'nın Dublin kentinde Azat bizi gururlandıracak inşallah. Bayrağımızı Avrupa şampiyonasında dalgalandıracak. Ondan büyük bir başarı bekliyoruz. Azat'ın onlarca bölge şampiyonlukları iki tane Türkiye şampiyonluğu Balkan şampiyonluğu mevcut şimdi de Avrupa şampiyonasında bizi temsil edecek" diye konuştu. - MARDİN