- Markus Gisdol: "Bizim için en önemli şey ligde kalabilmek"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, kendileri için en önemli şeyin ligde kalabilmek olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Samsunspor, evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Maç öncesinde kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Markus Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

" Fenerbahçe'den 1 puan almak bizim için çok önemli"

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'den 1 puan almanın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Gisdol, "Fenerbahçe maçı çok özel bir maçtı ve bizim için çok önemli 1 puandı. Taraftarlarımızın göstermiş olduğu reaksiyon beni çok mutlu etti. Gerek sahada gerekte buraya geldikten sonra destekleri çok önemliydi. Fenerbahçe maçında alınan beraberlik bireysel performanstan daha çok takım performansıdır. Burada önemli olan takım performansıdır" dedi.

"Hedefimiz ligde kalabilmek"

Samsunspor için en önemli şeyin ligde kalabilmek olduğunu ifade eden Alman çalıştırıcı, "Hedefimizin ne olduğunu en başından biliyoruz. Bizim için en önemli şey ligde kalabilmek. Antrenmanlarda şimdiye kadar nasıl bir performans gösteriyorsak, oynama şeklimizi nasıl sahaya yansıttıysak, aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Bu sistem bizi güçlü kılıyor. Şimdi yapmamız gereken Kayserispor maçına odaklanmaktır. İyi oyunculardan kurulu bir kadroları olduğunu biliyoruz. Şimdiye kadar nasıl bir performans gösterdiysek aynısını Kayserispor karşılaşmasında da göstermemiz gerekecek" şeklinde konuştu.

"Ayaklarımızın sağlam basması gerekiyor"

"İlk 10 gibi bir hedefiniz var mı?" şeklindeki soruya ise Gisdol, "Bu hataya düşmeyelim. Daha öncede söylemiştim. İnişlerimiz, çıkışlarımız olacak. Alacağımız galibiyetler olacak, mağlubiyetler de olacaktır. Bunun toplamında bazen başarılı, bazen başarısız sonuçlar olacaktır. Ligin sonuna kadar zor geçecek bir lig oynanacağız. Yolumuzu uzun ve zor olacak. Ayaklarımızın sağlam basması gerekiyor. Belki bu tipik bir Alman bakışı olabilir. Ligde yeniyiz ve ilk adımları attık bu şekilde de devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Hedefimiz turu geçmek"

Markus Gisdol, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile eşlemeleriyle ilgili de, "Ben bir sonraki kupa maçımızı, Alanyaspor karşılaşmamızdan sonraki karşılaşmamızı, evde oynamak isterdim. Ne yazık ki bu şekilde gerçekleşti. Her 3-4 günde bir maçın oynandığı bir haftadayız. Burada yapmamız gereken en iyi şekilde kupa maçına da hazırlamak. Almak istediğimiz olumlu sonuçlar olacaktır. Hedef olarak kesinlikle bir sonraki tura geçmek isterim" ifadelerini kullandı.