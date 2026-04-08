Marmaris FK 3. Lig'e Yükselmeye Yakın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris FK 3. Lig'e Yükselmeye Yakın

Marmaris FK 3. Lig\'e Yükselmeye Yakın
08.04.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Yat Marin Milas FK, BAL 7. Grup'ta lider, 3. Lig hedefi için son 4 maça odaklandı.

EGE futbolunu yıllarca üst liglerde temsil edip bu sezon yıllar sonra yeni yapılanmayla Bölgesel Amatör Lig'e dönen Marmaris temsilcisi Marmaris Yat Marin Milas FK koşar adım 3'üncü Lig'e yürüyor. Kadrosunda yıllarca üst liglerde mücadele eden futbolcular bulunan Marmaris, BAL 7'nci Grup'ta bitime 4 maç kala en yakın rakibinin 3 puan önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 13 maçtır bileği bükülmeyen Marmaris FK, bu periyotta 10 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Kalan maçlarını Kumluca Bld, Yeşil Çivril Bld, Beymelek Bld ve 1922 Akşehirspor'la oynayacak 45 puanlı lider Marmaris, grubu ilk sırada tamamlayıp Play-Off'ta kalan iki finale odaklanmayı hedefliyor.

Bölgesel Amatör Lig'de bu sezon uygulanan statüye göre gruplarını ilk 5 sıra içerisinde bitiren takımlar Play-Off oynayacak. Grup liderleri Play-Off'ta tek maç usulüne göre oynanacak grup finaline evinde çıkacak. 10 gruptan çıkacak takımlar birbirleriyle eşleşerek 3'üncü Lig'e yükselmek için tarafsız sahada final oynayacak. Finallerde galip gelecek toplam 5 takım profesyonel lige yükselecek. Tarihinde 2 kez Süper Lig'in kapısından dönen Marmarisspor, 2009 yılında profesyonel liglerden çekilmişti.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Marmaris FK 3. Lig'e Yükselmeye Yakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 13:18:13. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris FK 3. Lig'e Yükselmeye Yakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.