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Marmaris Kış Trofesi Başladı

Marmaris Kış Trofesi Başladı

16. Marmaris Kış Trofesi'nin ilk ayağında 26 tekne yarıştı, keyifli anlar yaşandı.

19.01.2025 00:01
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Marmaris Uluslararası yat kulübü tarafından bu yıl 16.'sı düzenlenen ve altı ayaktan oluşan Kış Trofesi'nin birinci ayağının ilk gününde iki yarış tamamlandı. Birinci ayağın ilk günü gerçekleştirilen yarışa 5 farklı ülkeden 26 tekne katılım sağladı.

Yarış günü hakkında konuşan Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Başkanı Zafer Öznur, "26 tekne ile 5 farklı ülkeden katılımcıyla bugün trofesinin birinci ayağını tamamladık. Hava biraz geç geldi ama güzel bir rüzgar oldu. İki yarış yaptık gayet keyifli geçti. Şimdi kulüp bahçemizde yemek yiyoruz, eğleniyoruz, muhabbet ediyoruz, yarış hakkında değerlendirmeler yapıyoruz. Bugün yarış çok keyifli geçti. Yarın çok güzel bir yarış olacak" dedi.

IRC sisteminden ORC sistemine geçiş hakkında da bilgi veren Başkan Öznur, "Evet, bir sistem değiştirdik. Neden değiştirdiniz diye sorarsanız, bana göre sistemlerde çok büyük değişiklikler yok. İkisi de hesaplama sistemi bizim için. Yarışçılar için start alırız, yarışırız, finiş geçeriz. Sonrasında hakem komiteleri hesaplama yapar ve sonuçları bildirir. Burada bizim için en önemli olan şey, iki sistem arasında lisans alırken protesto çektiğimizde farklı rakamlar önümüze çıkıyordu. Biz rakamları düşürmek için hem kendimiz hem de buraya gelen tüm yarışçılar için daha ucuza lisans ve sertifika alabilmek istedik. Ayrıca herhangi bir yarışı protesto etmek istediğimizde, protesto ücretleri daha düşük olacağı için rahatlıkla protesto çekebileceklerdi. Bu nedenle böyle bir değişiklik düşündük. Geçen yıl birkaç yarışta denedik ve yarışlarda büyük değişiklik olmadığını gördük. Hesaplamalardan dolayı sıralamalarda büyük değişiklikler olmadığını fark ettik. Dolayısıyla böyle bir karar aldık ve bu yıl RC ile başladık. Umarım herkes keyif almıştır. Bugün de gördüğüm kadarıyla gayet keyifli bir yarış oldu. Herkes çok keyif aldı. Sonuçta iyi yarışan sonuca ulaşıyor. Kimsenin sistemin ne olduğuna takıldığını sanmıyorum" şeklinde konuştu.

Pazar günü devam edecek olan yarışların ardından kulüp bahçesinde ödül töreni gerçekleştirilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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