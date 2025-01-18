Marmaris MIYC Kış Trofesi Başladı - Son Dakika
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Marmaris MIYC Kış Trofesi Başladı

Marmaris MIYC Kış Trofesi Başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, uluslararası yelken yarışı MIYC Kış Trofesi'nin 1. ayağı başladı.

18.01.2025 20:17
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Almanya, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, İngiltere ve Belçika'dan 26 yelkenli yat ile 250 sporcu katıldı.

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarışa başlamadan önce bir süre antrenman turları attı.

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinden start alan yatlar rakiplerini geçerek finişe gelmeye çalıştı. İlk günde koy içinde iki yarış yapılırken balonlarını açan yatlar renkli görüntüler oluşturdu.

Altı ayaktan oluşan trofenin ilk ayağı, yarın koy içi ve dışında gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak.

Kaynak: AA

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