Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları 3. ayağında yarışlar iptal edildi - Son Dakika
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Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları 3. ayağında yarışlar iptal edildi

Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları 3. ayağında yarışlar iptal edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayağında sağanak altında start alan yatlar, rüzgar yetersizliği nedeniyle ilk gün yarışlarını tamamlayamadı. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Letonya, Fransa, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan 38 yelkenli yat ile 350 sporcu katıldığı yarışlarda, rüzgar yetersizliği nedeniyle hakem heyeti yarışların iptal edilmesine karar verdi.

02.03.2024 18:07  Güncelleme: 18:10
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayağında sağanak altında start alan yatlar, rüzgar yetersizliği nedeniyle ilk gün yarışlarını tamamlayamadı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 15. kez düzenlediği Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Letonya, Fransa, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan 38 yelkenli yat ile 350 sporcu katıldı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifingle hazırlıklarını tamamlayan yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılarak uzun bir süre antrenman turları attı.

Şiddetli yağmur ve görüş mesafesinin kaybolmasıyla karaya çağrılan yatlar, havanın düzelmesiyle tekrar denize çıkarıldı. Uygun parkurun belirlemesinin ardından yatlar, sağanak altında sınıflarına göre start aldı. Ancak rüzgar yetersizliği nedeniyle hakem heyeti yarışların iptal edilmesine karar verdi.

Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayağı, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları 3. ayağında yarışlar iptal edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları 3. ayağında yarışlar iptal edildi - Son Dakika
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