Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları\'nda 3. ayak sona erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 3. ayak mücadelesi sona erdi.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 15. kez düzenlediği Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Letonya, Fransa, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan 38 yelkenli yat ile 350 sporcu katıldı.
Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından yatlar, koy içinde sınıflarına göre start aldı.
Rüzgar ve rakipleriyle mücadele ederek bitiş noktasına gelmeye çalışan yelkenciler, balonlarını açarak renkli görüntüler oluşturdu.
İlk gün sağanak ve rüzgar yetersizliği nedeniyle yarış yapılamayan 3. ayağın ikinci gün yarışlarında iki yarış gerçekleştirildi.
Beş etaptan oluşan trofenin 3. ayağında sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde:
IRC-0
1- Wings Racing (Fırat Şahin)
2- Vakkorama (Cem Hakko)
3- Boreas (Erkan Bilsev)
IRC-1
1- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)
2- Koi (Oğuz Ayan/Vedat Tezman)
3- Strekoza (Mikhail Mischenko)
IRC-2
1- Corendon Cheese (Levent Peynirci)
2- Ada Sailor/Adaköy Marina Cook's Club Ada (Alp Doğuoğlu)
3- İzmir Yelken (Kaan Özgönenç)
IRC-3
1- M2-DRD Hotels (Hasan Cıplak)
2- Auriga (Behlül Usluoğlu)
3- Exit (Emre Derman)
Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 4. ayak mücadelesi, 6-7 Nisan'da gerçekleştirilecek.
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