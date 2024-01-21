Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün (MIYC) bu yıl 15'incisini düzenlediği Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan 33 yelkenli yat ile 300 sporcu katıldı.

Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, uzun süre körfezde uygun rüzgar bekledi.

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın yeterli rüzgarın olmaması nedeniyle planlanan üçüncü yarışı iptal etmesiyle marinaya döndüler.

1. ayak yarışları ilk gün gerçekleştirilen iki yarışın sonuçlarına göre belirlenecek.

Yatların sınıflandırılmaları henüz tamamlanmadığından kupa töreni ve sıralama kategori belirlenmesi, 2. ayak yarışları öncesinde yapılacak.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, ilk gün çok ideal yarıştıklarını ancak ikinci gün rüzgar yetersizliği nedeniyle yarış yapamadıklarını, sonuçların 2. ayak yarışları öncesinde duyurulacağını söyledi.

Beş ayaktan oluşan trofenin 2. ayağı, 10-11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.