Kırlangıç Kupası Yat Yarışları Başladı - Son Dakika
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Kırlangıç Kupası Yat Yarışları Başladı

Kırlangıç Kupası Yat Yarışları Başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabında iki yarış yapıldı. Türkiye, Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ve 100 sporcu mücadele ediyor.

09.09.2024 21:47
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabında iki yarış birden yapıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MİYC) düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele ediyor.

Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarış başlamadan körfezde antrenman turları attı.

Sınıflarına göre start alan yatlar, ORC-1 ve ORC-2 olmak üzene 2 yanış yaptı.

Organizasyonda 11 Eylüle kadar 6 yarış gerçekleştirecek.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Başkanı Zafer Öznur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez düzenledikleri kupanın heyecanı içinde olduklarını söyledi.

İlk gün yapılan iki yarış sonucunda ilk üçe giren yat ve sahipleri şöyle:

ORC-1

1- Mersin Yelken Akademisi (Oytun Çalışlar)

2- Matrak 2 (Orhan Özdaş)

3- Anyway-SEC (David Tsogoev)

ORC-2

1- Mousmoulo (Nikolaos Koumnakis)

2-VMG (Doğukan Kandemir)

3-Stormy (Tunca Çalışkan)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kırlangıç Kupası Yat Yarışları Başladı - Son Dakika

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