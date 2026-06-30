Marmaris'te Özel Sporcular Bocce Müsabakaları Başlıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaklaşık 300 özel sporcu, antrenör ve idarecinin katılımıyla düzenlenecek Özel Sporcular Bocce Müsabakaları'nın açılış programı gerçekleştirilecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Sıfır Atık Vakfı ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen organizasyon, 2 Temmuz Perşembe günü başlayacak.

Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 300 özel sporcu, antrenör ve idareciyi bir araya getirecek müsabakalarla sporun birleştirici gücü, kapsayıcılığı ve sürdürülebilir yaşam anlayışının aynı platformda buluşturulması hedefleniyor.

Marmaris'teki İçmeler KYK Yurdu'nda saat 20.15'te düzenlenecek açılış programına, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Musa Kazım Açıkbaş'ın yanı sıra kamu kurumlarının temsilcileri, spor camiası ve davetliler katılacak.

Protokol konuşmalarıyla başlayacak açılışta, katkı sunan isimlere plaket ve hediye takdimi yapılacak. Program, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından hazırlanacak müzik ve gösteri etkinlikleriyle sona erecek.