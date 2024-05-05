Marmaris'te Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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Marmaris'te Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası Tamamlandı

Marmaris\'te Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası Tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası, 4 gün süren yarışların ardından sona erdi. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından organize edilen şampiyonada 16 yelkenli yat ve 150 sporcu mücadele etti. Yatlar, dördüncü gün koy içinde tek yarışla şampiyonayı tamamladı. Şampiyonada IRC-1, IRC-2 ve IRC-3 sınıflarında mücadele eden yatlar belirlendi.

05.05.2024 17:39
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez organize edilen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası, 4 gün süren yarışların ardından tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünce (MİYC) düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Rusya, Kazakistan, Hırvatistan, Belarus, Ukrayna ve Karadağ'dan 16 yelkenli yat ile 150 sporcu mücadele etti.

Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, dördüncü gün yarışları başlamadan bir süre antrenman turları attı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde yatlar, sınıflarına göre start aldı.

IRC-1, IRC-2 ve IRC-3 sınıfında mücadele eden yatlar, dördüncü gün koy içinde tek yarışla şampiyonayı tamamladı.

Organizasyonda sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şöyle oluştu:

IRC-1

1- Vakkorama (Cem Hakko)

2- Faraway (Zafer Öznur)

3- Boreas (Erkan Bilsev)

IRC-2

1- Wings Racing (Fırat Şahin)

2- Fox-L (Aleksandra Chicherova)

3- St.Anna (Ivan Kadetov)

IRC-3

1- Bogatyr (Igor Rytov)

2- Omani (Tunca Çalışkan)

3- Anyway (Andrey Golubev)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Marmaris'te Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

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