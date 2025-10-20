Marmaris'te Yelken Heyecanı - Son Dakika
Marmaris'te Yelken Heyecanı

20.10.2025 13:19
Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, 25-31 Ekim'de 36. kez düzenleniyor, 1000 yelkenci katılacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 36'ncısı düzenlenecek Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, 25-31 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünden (MIYC) yapılan açıklamada, 36 yıldır aralıksız düzenlenen yarışın, Doğu Akdeniz'in en yüksek katılımlı yelkenli yat yarışı olduğu belirtildi.

Yarış haftasının bugüne kadar yaklaşık 30 ülkeden binlerce yelkenciyi ağırladığı vurgulanan açıklamada, bu yıl yarış haftasına Türkiye'nin yanı sıra 15 ülkeden yaklaşık 1000 yelkencinin 110 tekneyle katılacağı kaydedildi.

Turizm sezonu sona ererken hem sosyal hem de ekonomik olarak Marmaris'e çok önemli katkıları olan etkinliğin daha da gelişmesi için herkesin desteğinin gerektiği ifade edilen açıklamada, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yelken Federasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Netsel Marmaris Marina, Arkın Karpaz Gate Marina, Marmaris Yapı, Nurolbank, Eureko Sigorta, Sealogy ve emeği geçen tüm destekçilere teşekkür edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Marmaris, Ekonomi, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marmaris'te Yelken Heyecanı - Son Dakika

