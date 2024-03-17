Marmaris Uluslararası Yat Kulübü\'nde düzenlenen Campus Cup Yelkenli Yarışları sona erdi

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 16. Campus Cup Yelkenli Yarışları sona erdi.
Marmaris Körfezi'nde üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen yarışlarda; Piri Reis, Beykoz, Bahçeşehir, İstanbul Teknik, İstanbul, Galatasaray, Koç, Boğaziçi, Marmara, Yaşar, Sabancı, Acıbadem, Yıldız Teknik üniversitelerinden olmak üzere 18 takımdan 300 yelkenci mücadele etti.
Kupanın son gününde yatlar, Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfezde seyir yapıp, uygun rüzgarın çıkmasını bekledi.
Başhakem Ezgi Kalaycı, uzun bir süre bekledikten sonra yarış için uygun rüzgar çıkmayınca yatları marinaya geri gönderdi.
Üç gün süren yarışlarda ekipler, IRC 0, IRC 1, IRC 2 ve IRC3 sınıflarında mücadele verdi. İlk iki günde yapılan 5 yarışın sonucuna göre derece yapan yatlar ve takım kaptanı belirlendi.
Dereceye giren takımlara kupaları kulüp bahçesinde törenle verildi.
Organizasyonda sınıflarına göre ilk üç dereceyi elde eden üniversite ve takım kaptanı şöyle:
IRC-0:
1- Bahçeşehir Üniversitesi (Ada Doğa Göktan)
2- Piri Reis Üniversitesi (Berkay Dim)
3- Beykoz Üniversitesi (Yahya Kemal Ata)
IRC-1:
1- Koç Üniversitesi (Tan Poyraz Sencer)
2- İstanbul Üniversitesi (Nehir Güzeltuna)
3- Boğaziçi Üniversitesi (Bahadır Gezer)
IRC-2:
1- Yaşar Üniversitesi (Meriç Efe Aktaş)
2- İstanbul Teknik Üniversitesi (Umut Efe Alpkoçak)
3- Sabancı Üniversitesi (Alp Helvacı)
IRC-3:
1- İstanbul Teknik Üniversitesi (Akın Özseven)
2- Acıbadem Üniversitesi (Metincan Erkaya)
3- Yıldız Teknik Üniversitesi (Eren Koç)
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