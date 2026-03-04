Marmaris Yat Marin MFK Manavgat Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Marmaris Yat Marin MFK Manavgat Maçına Hazırlanıyor

Marmaris Yat Marin MFK Manavgat Maçına Hazırlanıyor
04.03.2026 17:51
Marmaris Yat Marin MFK, Manavgat Belediyespor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Marmaris Yat Marin MFK, Bölgesel Amatör Ligin (BAL) 19. haftasında Manavgat Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Serkan Söğüt yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, Marmaris Yat Marin Bilgin Özkaynak Tesisleri'ndeki antrenmana düz koşu, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

Kondisyon, pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Antrenmanı izleyen Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, Manavgat deplasmanına takım, teknik ekip, yönetim ve taraftarlarıyla tam kadro gideceklerini söyledi.

Lider olarak gidecekleri deplasmanın en zorlu deplasmanları olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, "Liderliğe kolay gelmedik. Artık bu yoldan geri dönüş yok ya şampiyon olacağız ya şampiyon olacağız. İnşallah güzel sonuçlar görüp Marmaris'e yeni bir heyecan daha yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

Antrenmanı As Başkan Bilgin Özkaynak ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.