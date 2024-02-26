Sergen Yalçın\'dan hakem eleştirisi: Türk futbolu adına yazık

Spor

Süper Lig takımı Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 yenildikleri Galatasaray maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"KAYBETMEK ÜZÜCÜ"

Mücadele hakkında konuşan deneyimli antrenör, "Kaybetmek üzücü. Çünkü çok mücadele ettik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Plana sadık kalıp iyi bir oyun oynadılar. Biraz da riskli bir oyundu. Çok da Anadolu takımı gibi oynamadık. Bazen böyle maçları kaybederken başka şeyler kazanırsın. Biz o tarafından bakıyoruz. Özgüven kazandık. Soyunma odasında kimsede kaybetmiş havası yoktu. Çok iyi oynadık çünkü. Kendi kadromuza göre başarılı bir maç sayılır" dedi.

"TÜRK FUTBOLU ADINA YAZIK"

Hakem kararlarına tepki gösteren Sergen Yalçın "Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın. En azından 'Hakem hata yaptı' der, geçeriz. Bu hataya girmiyor. O ofsaytta çizgiyi nasıl çektiler? Anlayamadık. Bu kadar mücadele veriyoruz, yazık! Galatasaray, bizi zaten yenebilir. Bu şekilde olmamalıydı. Türk futbolu sağlıklı bir yere gitmiyor" şeklinde konuştu.