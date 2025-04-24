Masa Tenisi Antik Kentte Kutlandı

Muğla'da bu yıl Dünya Masa Tenisi Günü, eşine az rastlanır bir etkinlikle kutlanırken, Yatağan ilçesinde yer alan ve 'Gladyatörler Şehri' olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti, tarihi atmosferiyle masa tenisi severlere ev sahipliği yaptı.

Etkinlik, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Masa Tenisi Muğla İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlendi. Antik kentin binlerce yıllık taş sokaklarına kurulan masa tenisi masalarında genç sporcular, gönüllüler ve katılımcılar birbirinden heyecanlı maçlara imza attı. Hem tarihi dokunun hem de sporun enerjisinin iç içe geçtiği atmosfer, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. Sporun evrensel ruhu ile geçmişin izleri, aynı masada buluştu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Dünya Masa Tenisi Günü'nde böyle özel bir mekanda bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz. Sporu tarih ile buluşturmak, gençlerimize hem sporun hem de kültürel mirasımızın önemini aşılamak adına büyük bir adımdır. Bu gibi etkinliklerle gençlerimizi hem fiziksel hem de kültürel anlamda beslemeye devam edeceğiz. Stratonikeia'da atılan her top, geçmişle geleceği birbirine bağlayan bir semboldü."

Türkiye Masa Tenisi Muğla İl Temsilcisi Gülselin Görmek ise etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Sporun birleştirici gücünü tarihle iç içe yaşatarak katılımcılara farklı bir deneyim sunduk. Böylesine anlamlı bir organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ederim" dedi.

Etkinlik kültürel geziyle son buldu

Masa tenisi turnuvasının ardından katılımcılar, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezme fırsatı buldu. Genç sporcular, tarihi eserleri ve antik yapıları keşfederken sporla kültürün bütünleştiği bu özel günü anı defterlerine bir hatıra olarak ekledi. - MUĞLA