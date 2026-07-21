Mason Greenwood Fenerbahçe ile İlk Maçına Çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayı ilk kez Gornik Zabrze maçında giydi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşırken yeni transfer Mason Greenwood da süre aldı. Sarı-lacivertlilerin 4 yıllık anlaşma sağladığı ve 16 Temmuz'da İstanbul'a getirdiği İngiliz futbolcu, takımının ilk maçına yedek başladı. Greenwood, mücadelenin 83. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu. 24 yaşındaki hücum oyuncusu bugün ısınma bölümünde de taraftarların ilgi odağı olurken, maça girdiği dakikada da yoğun alkış aldı. - İSTANBUL