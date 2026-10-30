Masterler yüzücüler Aydın'da Atatürk'ü anmak için 21-22 Kasım 2026'da kulaç atacak - Son Dakika
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Masterler yüzücüler Aydın'da Atatürk'ü anmak için 21-22 Kasım 2026'da kulaç atacak

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Masterler yüzücüler Aydın\'da Atatürk\'ü anmak için 21-22 Kasım 2026\'da kulaç atacak
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Aydın'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Masterler Yüzme Yarışları, 21-22 Kasım 2026'da ADÜ Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek. İki gün sürecek ve saat 10.00'da başlayacak yarışlarda farklı yaş gruplarından masterler yüzücüleri performanslarını sergileyecek.

Aydın'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Masterler Yüzme Yarışları, 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu ve ilgili yüzme temsilciliğinin katkılarıyla düzenlenecek organizasyonda, sporcular yüzme heyecanını ve rekabeti bir arada yaşayacak. İki gün sürecek yarışlar, ADÜ Kapalı Yüzme Havuzu'nda saat 10.00'da başlayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla düzenlenen organizasyonda, yüzme sporunun birleştirici gücünün ön plana çıkarılması ve sporcuların bir araya gelmesi hedefleniyor. Farklı yaş gruplarından masterler yüzücülerinin katılımına yönelik düzenlenen yarışlar, sporculara performanslarını sergileme imkanı sunacak.

21-22 Kasım tarihlerinde düzenlenecek müsabakalarla birlikte katılımcılar, Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında kulaç atacak.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk10 KasımGüncelAydınSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Masterler yüzücüler Aydın'da Atatürk'ü anmak için 21-22 Kasım 2026'da kulaç atacak - Son Dakika
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