Beşiktaş'ın 30 yaşındaki futbolcusu Arthur Masuaku, Eyüpspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla gelecek hafta deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederken, siyah-beyazlılarda Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Masuaku gelecek hafta deplasmanda oynanacak Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Masuaku, Kayseri Maçında Cezalı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?