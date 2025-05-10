Mattia\'nın Adı Yaşatılıyor: Spor Tesisi Açıldı

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatacak Ahmet Minguzzi Spor Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Pendik Belediyesi tarafından yapılan tesisisin açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ve sevenleri katıldı.

Burada açıklamada bulunan Osman Aşkın Bak, "Bugün kıymetli bir evladımızın hatırasını yaşatmak ve spor kompleksimizin açılışını gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Bu tesisi açmak sadece spor adına bir iş değil, toplumsal dönüşümle ilgili önemli bir mesaj. Belediyelerimize spor yatırımlarında destek olmaya devam ediyoruz. Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismi bu tesiste yaşatılacak olsa da evladımızın ismi 85 milyonun gönlüne ilmek ilmek işlendi." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kendisini tanıdıkça çok entelektüel, karizmatik, cesur, yetenekli, yakışıklı ve iyi yetiştirilmiş bir genç olduğunu hepimiz fark ettik. Sporun ve sanatın içinden bir genç. Toplumsal olaylara tepkisini gösteren, Filistin için tavrını koyabilen cesur bir genç. Ailelerin çocuklarının yaşam süreci içinde onlarla konuşmaları çok değerli, sevgi bedava. Bu aile sevgi dolu bir yumak oluşturmuş. Böyle muhteşem bir insanı kaybetmek herkesi üzdü, toplumsal bir tepki oluştu. Süreç içerisinde bu acıyı yürekten hepimiz paylaştık. Süreci ilgili makamlarımız takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu meseleyi bizzat takip ettiğini biliyoruz. Çocuklarımıza zaman ayırmalıyız. Onlara zamanımızı ötelememeliyiz. Onlarla konuşmalı, dinlemeliyiz. Bunlar bize çok şey kazandırır."

Türkiye'nin sporda büyük yatırımlar yaptığını dile getiren Bak, şunları kaydetti:

"Bizim sporu tabana yaymakla ilgili çalışmalarımız buradan geçiyor. Türkiye son 23 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir spor tesisi devrimi yapıyor. Sporda büyük yatırımlar yapılıyor. Sporun mahallelere kadar yayıldığı bir süreç yaşamaktayız. Bizim mücadelemiz spor vasıtasıyla, sporun iyileştirici gücünü, birleştirici gücünü ortaya koymak. Gençlerimizin sosyal yönden gelişmesi açısından çok önemli. Ahmet kardeşimiz ve ailesi bize toplumsal bir konuyu detaylı şekilde incelememiz açısından bir ufuk açtı. Duyarlılığı için Ahmet başkana teşekkür ediyoruz. Bu tesislerin yapılması noktasında önemli çalışmalar yapıyor. Bu tesiste Ahmet gibi birçok genç sporla buluşacak, kültürel aktiviteler yapacak ve arkadaşlarıyla kaynaşacak. Bu güzel bir yatırım."

Toplumsal duyarlılığın önemine değinen Bak, "Bu açılış bizler için çok kıymetli. Aileye sabırlar diliyoruz, onların mücadelesinde yanlarındayız. Toplumsal duyarlılık önemli. Farkındalık oluşturan kişiliğiyle evladımız gönüllerde yer alacaktır. Rabbim mekanını cennet eylesin, ailesine sabır versin. Bu tesis Ahmet kardeşimizin pek çok gence örnek olmasını sağlayacak. Bu tip sorunları toplum olarak beraber çözeceğiz. Bu gençler bizim, hepimizin." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet'in hatırasının yaşatılmasını istediklerini aktaran Bakan Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Böylesine genç cesur ve yürekli bir gencimizin hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzdü. Hayat dolu bir gencimizin hayattan koparılması bütün toplumu üzmüştür. Onun hatırasının yaşatılması çok önemli. Biz de süreçleri takip ediyoruz. Toplumumuzda bu konuda bir hassasiyet oluştu. Sporun iyileştirici gücünü biz etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz. Tanıtım filminde de gördünüz Malta'da katıldığı bir toplantıda Özgür Filistin için Gazze için tepkisini gösterebilen öz güveni yüksek bir genç. Onların mücadelelerinde yanında olacağız. Biz işin iyilik yönüne, topluma sağlayacağı katkılara bakıyoruz. En büyük mücadelelerimizden biri de bağımlılıkla mücadele. Toplumun gençlerine daha fazla spor tesisi, alan açarak bu süreci yürütüyoruz. Gençlerimizi spora davet ediyoruz. Toplumsal farkındalık açısından önemli bir süreç yaşanıyor."

Ahmet Cin: "Ahmet bize çok olgun mesajlar verdi"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, açılışını yaptıkları tesisin ismi konusunda çok isabetli bir karar verdiklerini dile getirdi.

Ahmet'in önemli maharetlere sahip bir genç olduğunu hatırlatan Cin, "Burada belediyenin yapmış olduğu birçok yardımı, yatırımı konuşabiliriz ama bunların hepsinin bu psikoloji altında zayıf kalacağı inancındayım. Bu tesisimiz uzun zamandan beri yarım kalan bir tesisimizdi. 5-6 ay önce bitti ancak isim verememiştik. Bu sırada bu elim hadise yaşandı. Bu vesileyle Sayın Yasemin (Minguzzi) Hanım bizi ziyarete geldiğinde bu konuları konuşurken tesisin ismine Ahmet'in ismini verme kararı kıldık. Ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi görüyoruz. Ahmet yaşı küçüktü ama bize çok olgun mesajlar verdi. Maharet ve özelliklerinin çok büyük olduğunu gördük."

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de "Yas sürecine giremeden büyük bir mücadeleyle karşı karşıya kalmak zorunda kaldım. Bir Ahmet gitti, diğer Ahmetler gitmesin diye. Güzel bir kavuşma olacağına inanıyorum. Bakanımıza, Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Her şey çok güzel olmuş, inşallah hayırlara vesile olur." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Osman Aşkın Bak, tesiste incelemelerde bulundu.